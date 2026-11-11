Fuji PS legte Quartalsergebnis vor

Fuji PS lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20.09 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.15 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.28 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch