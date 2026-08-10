Fuji PS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fuji PS hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Fuji PS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30.37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11.55 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 8.28 Milliarden JPY gegenüber 8.15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch