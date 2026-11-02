FUJI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FUJI liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FUJI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21.02 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37.68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35.19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 34.61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch