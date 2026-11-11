Fuji Pharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fuji Pharma hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 39.07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 47.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 17.00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 111.18 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 122.94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 62.39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 51.68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch