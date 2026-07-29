FUJI OOZX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FUJI OOZX lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 68.28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FUJI OOZX 58.46 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.05 Prozent auf 7.45 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch