FUJI OIL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FUJI OIL hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 80.38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FUJI OIL 61.54 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 180.66 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch