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10.08.2026 06:37:00
FUJI OIL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
FUJI OIL hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
FUJI OIL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 64.81 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37.78 JPY je Aktie gewesen.
FUJI OIL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 179.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181.83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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