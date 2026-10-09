Fuji mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fuji liess sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fuji die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35.12 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17.21 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 200.04 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207.15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch