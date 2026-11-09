FUJI MEDIA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUJI MEDIA hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat FUJI MEDIA mit einem Umsatz von insgesamt 808.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 899.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.03 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch