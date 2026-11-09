Fuji Media präsentierte Quartalsergebnisse

Fuji Media hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 26.53 JPY. Im letzten Jahr hatte Fuji Media einen Gewinn von 77.29 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 128.82 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fuji Media 132.56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch