FUJI MEDIA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FUJI MEDIA hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FUJI MEDIA ein EPS von 0.020 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat FUJI MEDIA 934.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 803.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch