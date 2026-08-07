FUJI LATEX hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FUJI LATEX hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 112.38 JPY. Im Vorjahresviertel waren -3.940 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.81 Milliarden JPY gegenüber 1.73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch