Fuji Kyuko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fuji Kyuko hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27.81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fuji Kyuko ein EPS von 33.35 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fuji Kyuko im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14.26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch