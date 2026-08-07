Fuji Kyuko: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fuji Kyuko hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Kyuko 20.23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Fuji Kyuko im vergangenen Quartal 12.82 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fuji Kyuko 12.34 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch