Fuji Heavy Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fuji Heavy Industries lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 69.02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 75.03 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’250.86 Milliarden JPY – ein Plus von 3.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fuji Heavy Industries 1’214.10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch