Fuji Heavy Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Fuji Heavy Industries liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fuji Heavy Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 75.63 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuji Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 48.87 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fuji Heavy Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1’262.57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1’171.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch