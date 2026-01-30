|
30.01.2026 06:37:00
Fuji Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fuji Electric hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 148.53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Electric 139.16 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 307.90 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 293.69 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
