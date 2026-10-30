Fuji Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fuji Electric hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 146.55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 106.46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.41 Prozent auf 320.06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 295.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch