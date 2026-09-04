FUJI ELECTRIC INDUSTRY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FUJI ELECTRIC INDUSTRY hat am 03.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13.65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FUJI ELECTRIC INDUSTRY ein EPS von 13.84 JPY je Aktie vermeldet.

FUJI ELECTRIC INDUSTRY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch