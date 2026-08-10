Fuji Die öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fuji Die hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 22.61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fuji Die 6.18 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4.13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch