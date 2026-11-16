Fuji Die legte Quartalsergebnis vor

Fuji Die hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 42.29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46.25 Prozent auf 6.28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch