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26.10.2026 02:49:27

Für Kauf von KI-Chips: SpaceX sichert sich Kredit über 40 Milliarden Dollar

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In seinen jüngsten Quartalszahlen weist SpaceX erstmals Gewinn aus. Gründer Musk setzt die Bonität seines Raumfahrtkonzerns ein, um einen Milliardenkredit für den Kauf von Nvidia-Prozessoren zu bekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1025 17.06.2027 158524618
Long 12.216 19.03.2027 154717245
Long 305.4007 18.12.2026 155495681
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4488 17.06.2027 157879685
Short 12.216 19.03.2027 154312958
Short 305.4081 18.12.2026 158524479
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2716 7.27 159235700
Long 12.2163 1.40 161030453
Long 16.0741 -0.49 161030451
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1023 7.36 158402988
Short 8.4834 5.21 158402987
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Long 5 -60.55 131592446
Long 10 -43.97 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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23.10.26 Tesla Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
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22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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