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16.09.2026 07:00:00

Fünfter Landepunkt für VAE-Airline, Berlin im Visier, Kritik von Lufthansa und Co.

Lufthansa
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Das wöchentliche airliners.de-[Politik-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit der Frage, warum die Bundesregierung einer VAE-Airline einen fünften Landepunkt in Deutschland gewährt, weshalb vieles darauf hindeutet, dass Berlin das neue Ziel werden soll, und warum Lufthansa, Verdi und der BDF darin ein Problem für faire Wettbewerbsbedingungen und die heimische Wertschöpfung sehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

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