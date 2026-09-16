Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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16.09.2026 07:00:00
Fünfter Landepunkt für VAE-Airline, Berlin im Visier, Kritik von Lufthansa und Co.
Lufthansa, Verdi und der BDF darin ein Problem für faire Wettbewerbsbedingungen und die heimische Wertschöpfung sehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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14.09.26
|Ätna rumort wieder - Flughafen auf Sizilien gesperrt (AWP)
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14.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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11.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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10.09.26
|Fluggesellschaft Emirates darf künftig auch den Flughafen BER ansteuern (AWP)