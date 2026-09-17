Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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17.09.2026 07:00:00
Fünfter Landepunkt für VAE-Airline, Berlin als Ziel wahrscheinlich, Kritik von Lufthansa, Verdi und BDF
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
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16.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
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16.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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16.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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14.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
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14.09.26
|Ätna rumort wieder - Flughafen auf Sizilien gesperrt (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
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