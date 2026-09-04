FuelCell Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FuelCell Energy hat sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FuelCell Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 29.40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 46.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch