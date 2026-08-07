Fuel Tech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fuel Tech äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fuel Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch