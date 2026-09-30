Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
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30.09.2026 06:30:24
Führungswechsel bei Rieter Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Rieter AG / Schlagwort(e): Personalie
Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung.
Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rieter AG
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|Schweiz
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|+41 52 208 70 45
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|E-Mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
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|ISIN:
|CH0003671440
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2407456
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2407456 30.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
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06:30
|Change of Leadership at Rieter Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
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06:30
|Führungswechsel bei Rieter Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
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25.09.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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24.09.26
|Verluste in Zürich: SPI im Minus (finanzen.ch)
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23.09.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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22.09.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
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22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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22.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Rieter AG (N)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Handel im Plus aufnehmen. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich positive Vorzeichen.