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20.08.2026 12:45:36
Führungswechsel bei RHI Magnesita: Gustavo Franco neuer CEO
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu RHI Magnesita
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31.03.26
|März 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur RHI Magnesita-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu RHI Magnesita
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.