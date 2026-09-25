Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Geschäftsführung
|
25.09.2026 07:23:40
Führungswechsel bei HELLA: Jens Grösch übernimmt CFO-Posten - Aktie im Blick
HELLA hat einen Nachfolger für den scheidenden CFO Philippe Vienney gefunden.
DJG/mgo/ros
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Forvia
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Forvia
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich mit Gewinnen -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer - Japan gegen den Trend mit Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte fester starten. An den Börsen in Asien zeigt sich eine uneinheitliche Entwicklung.