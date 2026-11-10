Fudo Tetra stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fudo Tetra hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Fudo Tetra hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72.72 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35.53 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.94 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fudo Tetra einen Umsatz von 20.45 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch