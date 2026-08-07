Fudo Tetra präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fudo Tetra hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48.50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48.42 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.53 Milliarden JPY – ein Plus von 21.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fudo Tetra 16.85 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch