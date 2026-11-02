FUCHS SE VZ stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FUCHS SE VZ liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FUCHS SE VZ die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.79 EUR. Im letzten Jahr hatte FUCHS SE VZ einen Gewinn von 0.640 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat FUCHS SE VZ im vergangenen Quartal 1.12 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUCHS SE VZ 896.0 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.723 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1.08 Milliarden EUR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch