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01.10.2026 14:00:04

FUCHS SE und Mercedes-Benz geben Verlängerung ihrer strategischen Geschäftspartnerschaft bekannt

 

FUCHS SE und Mercedes-Benz geben Verlängerung ihrer strategischen Geschäftspartnerschaft bekannt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUCHS SE / Schlagwort(e): Sonstiges
FUCHS SE und Mercedes-Benz geben Verlängerung ihrer strategischen Geschäftspartnerschaft bekannt (News mit Zusatzmaterial)

01.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FUCHS SE und Mercedes-Benz geben Verlängerung ihrer strategischen Geschäftspartnerschaft bekannt
 

Mannheim, 1. Oktober 2026 – Die FUCHS SE und Mercedes-Benz geben eine Verlängerung ihrer erfolgreichen strategischen Geschäftspartnerschaft bekannt, die Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie fördert. Die beiden Unternehmen haben kürzlich ihre Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung einer Verlängerung des laufenden Vertrags bestätigt. Damit bekräftigen sie ihr gemeinsames Engagement für den technologischen Fortschritt sowie für herausragende Qualität und Verantwortung in der Automobilbranche.

Aufbauend auf einer erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit haben die FUCHS-Gruppe, weltweit grösster unabhängiger Anbieter von Schmierstofflösungen, und Mercedes-Benz Global Services & Parts, das für die Unterstützung des Mercedes-Benz After-Sales-Netzwerks weltweit bekannt ist, ihre Vereinbarung verlängert, um die Standards für Schmierstofflösungen im Automobilbereich weiter voranzutreiben. Die Vertragsverlängerung unterstreicht das gemeinsame Engagement, Mercedes-Benz Kunden über das globale Mercedes-Benz Netzwerk mit massgeschneiderten Schmierstofflösungen zu versorgen und damit eine kontinuierlich verbesserte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Mit einem unveränderten Fokus auf Nachhaltigkeit und Leistung bestätigen beide Unternehmen erneut ihr Bestreben, neue Massstäbe für Spitzenleistungen zu setzen. Im Rahmen dieser strategischen Kooperation werden FUCHS und Mercedes-Benz auch künftig ihr gebündeltes Know-how nutzen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Fahrzeugleistung, Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit optimieren.

„Gemeinsam mit FUCHS setzen wir eine bewährte Partnerschaft fort, die es uns ermöglicht, unseren Kunden weltweit eine herausragende Servicequalität zu bieten. Die Kunden stehen an jedem Kontaktpunkt weiterhin an erster Stelle – das hat für uns oberste Priorität, und wir freuen uns darauf, gemeinsam auf diesem Erfolg aufzubauen“, erklärt Mathias Geisen, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, zuständig für Vertrieb und Customer Experience.

Auch FUCHS blickt mit grosser Zuversicht auf die Verlängerung der Partnerschaft. „FUCHS und Mercedes-Benz verbindet eine lange und erfolgreiche Geschichte – insbesondere durch unsere Rolle als ursprünglicher Partner des Genuine Oil Programms. Wir sind stolz darauf, unsere strategische Partnerschaft weiter auszubauen. Durch die Bündelung unserer Expertise werden wir auch künftig leistungsstarke Schmierstofflösungen entwickeln, die Innovationen vorantreiben, die Leistung und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen steigern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen“, sagt Stefan Fuchs, CEO der FUCHS SE.

FUCHS SE
Public Relations
Einsteinstrasse 11
68169 Mannheim
Telefon +49 621 3802-1104
E-Mail: tina.vogel@fuchs.com

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:
Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/

 

Über FUCHS
1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit grösste unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die knapp 7.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.
 

Über Mercedes-Benz  
Die Mercedes-Benz Group AG zählt zu den erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG bietet der Konzern ein breites Spektrum an hochwertigen Pkw und Premium-Vans. Mercedes-Benz Financial Services bildet eine weitere wichtige Säule des Konzerns und spielt eine zentrale Rolle im Finanzdienstleistungsgeschäft.

Die Unternehmensgründer Gottlieb Daimler und Carl Benz schrieben Geschichte, als sie 1886 das Automobil erfanden. Als Pionier der Automobiltechnik sieht Mercedes-Benz die sichere und nachhaltige Gestaltung der Zukunft der Mobilität sowohl als Motivation als auch als Verpflichtung.

Mercedes-Benz investiert kontinuierlich in die Entwicklung effizienter Antriebstechnologien und stellt die Weichen für eine vollelektrische Zukunft. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden in jedem Segment die attraktivste Option zu bieten – mit fortschrittlichen Technologien, aussergewöhnlichem Design und einem unvergleichlichen Kundenerlebnis.

Darüber hinaus konzentriert sich Mercedes-Benz auf die intelligente Vernetzung seiner Fahrzeuge und das autonome Fahren. Denn das Unternehmen versteht es als Anspruch und Verpflichtung, seiner Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.

Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und verfügt über Produktionsstandorte in Europa, Nord- und Lateinamerika, Asien und Afrika.

Das Markenportfolio umfasst neben Mercedes-Benz auch Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach sowie die Marken im Bereich Finanzdienstleistungen und Mobilität: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services und Athlon.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2ca64892856a06ac7e39488379c3f64e
Bildunterschrift: Mathias Geisen & Stefan Fuchs

01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: FUCHS SE
Einsteinstrasse 11
68169 Mannheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)621 / 3802-0
Fax: +49 (0)621 / 3802-7190
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Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900SNF9E1P5ZO4P98
EQS News ID: 2408914


 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

 

2408914  01.10.2026 CET/CEST

 

 

 

 

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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