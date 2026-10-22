FUCHS SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.10.2026 / 15:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Ralph Nachname(n): Rheinboldt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5D64

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 45,1800 EUR 52.092,54 EUR 45,2800 EUR 41.844,00 EUR 45,3000 EUR 22.514,10 EUR 45,2600 EUR 15.841,00 EUR 45,2200 EUR 15.193,92 EUR 45,2400 EUR 14.160,12 EUR 45,2600 EUR 10.817,14 EUR 45,2200 EUR 9.948,40 EUR 45,2000 EUR 9.627,60 EUR 45,2400 EUR 9.590,88 EUR 45,1800 EUR 9.126,36 EUR 45,2000 EUR 7.955,20 EUR 45,2800 EUR 7.878,72 EUR 45,2800 EUR 7.697,60 EUR 45,2600 EUR 6.336,40 EUR 45,2600 EUR 5.431,20 EUR 45,2400 EUR 4.885,92 EUR 45,1800 EUR 4.201,74 EUR 45,2800 EUR 3.260,16 EUR 45,2400 EUR 2.262,00 EUR 45,2400 EUR 1.945,32 EUR 45,2000 EUR 1.943,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 45,2374628 EUR 264.553,92 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

