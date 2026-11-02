Fuchs Petrolub SE Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fuchs Petrolub SE Un hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fuchs Petrolub SE Un einen Umsatz von 1.05 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch