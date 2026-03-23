Fuchs Petrolub SE Pref stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fuchs Petrolub SE Pref hat am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.62 Prozent auf 1.00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 916.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.660 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0.620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.02 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3.81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch