Fuchs Petrolub SE Pref: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fuchs Petrolub SE Pref äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.190 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.29 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.05 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0.204 USD sowie einem Umsatz von 1.22 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch