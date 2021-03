FUCHS PETROLUB-Aktie sackt ab: FUCHS PETROLUB will 2021 Vorkrisenniveau erreichen - Dividende steigt

Beim Umsatz will der Schmierstoffhersteller laut Mitteilung wieder das Vorkrisenniveau erreichen, das heisst den Umsatz des Jahres 2019 von knapp 2,6 Milliarden Euro. Beim Betriebsergebnis (EBIT) geht der Vorstand davon aus, das Niveau des Jahres 2020 zu halten, als ein Gewinn 313 Millionen Euro verzeichnet wurde.

Ein weiterhin "konsequentes Kostenmanagement" soll dazu beitragen, die inflationsbedingten Kostensteigerungen zu kompensieren, so das Unternehmen weiter. Demgegenüber stellen die zuletzt stark angestiegenen Rohstoffkostenpreise einen "temporären Belastungsfaktor" dar.

Dividende steigt trotz Gewinnrückgang

FUCHS PETROLUB hatte bereits Eckzahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Der Umsatz sank um 8 Prozent auf 2,378 Milliarden Euro, das EBIT um 2 Prozent auf 313 Millionen Euro. Am Dienstag berichtete das Unternehmen noch das Ergebnis nach Steuern 2020, das um 3 Prozent auf 221 Millionen Euro gesunken ist. Der Gewinn je Stammaktie sank auf 1,58 von 1,63 Euro.

Trotz des Gewinnrückgangs will das Unternehmen die Dividende erhöhen. Je Vorzugsaktie sollen 0,99 (Vorjahr: 0,97) und je Stammaktie 0,98 (0,96) Euro gezahlt werden. "Die soliden Ergebnisse und die hohe Cash-Generierung auch in einem Krisenjahr wie 2020 untermauern die Robustheit und den Erfolg des Geschäftsmodells von FUCHS und bestätigen die Politik einer stetig steigenden, mindestens aber stabilen Dividende", so das Unternehmen.

Für FUCHS-Titel geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 2,36 Prozent abwärts auf 43,84 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)