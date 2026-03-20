FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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20.03.2026 08:29:00
FUCHS-Aktie fester: Starker Schlussquartal treibt Ergebnisse über Erwartungen
Die FUCHS hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in allen Weltregionen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert.
Im abgelaufenen Jahr lag der Umsatz laut Mitteilung mit 3,563 Milliarden Euro etwas über dem Vorjahresniveau von 3,525 Milliarden Euro. Das Konzern-EBIT stieg den weiteren Angaben zufolge ebenfalls leicht um 1 Prozent auf 435 Millionen Euro. Damit lag der Konzern dank eines besseren Schlussquartals leicht über den Konsensschätzungen. In den Monaten Oktober bis Dezember übertraf Fuchs die Erwartungen der Analysten bei Umsatz, EBIT und Ergebnis nach Steuern.
Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf circa 3,7 Milliarden Euro steigen. Das EBIT sieht Fuchs bei etwa 450 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll dagegen sinken auf circa 270 Millionen Euro von 316 Millionen Euro im Vorjahr.Im vorbörslichen Handel via Tradegate gewinnt die FUCHS-Aktie zeitweise 3,33 Prozent auf 29,50 Euro.
DJG/kla/sha
DOW JONES
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