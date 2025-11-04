FuboTV Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for fuboTV Inc. (FUBO):

Earnings: -$18.87 million in Q3 vs. -$54.68 million in the same period last year. EPS: -$0.06 in Q3 vs. -$0.17 in the same period last year. Excluding items, fuboTV Inc. reported adjusted earnings of $7.48 million or $0.02 per share for the period.