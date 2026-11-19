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19.11.2026 06:37:00
FuboTV A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
FuboTV A hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FuboTV A ein Ergebnis je Aktie von -0.720 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.50 Milliarden USD – ein Plus von 298.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FuboTV A 377.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0.375 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1.51 Milliarden USD gerechnet.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0.870 USD sowie einen Umsatz von 6.21 Milliarden USD belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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