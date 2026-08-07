FuboTV A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FuboTV A lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 290.03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.48 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 380.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch