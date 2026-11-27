Fubon Financial hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.13 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.82 TWD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Fubon Financial mit einem Umsatz von insgesamt -18’492.8 Millionen TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289.32 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 106.39 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch