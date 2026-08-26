FU JIAN ANJOY FOODS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FU JIAN ANJOY FOODS hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.78 CNY. Im letzten Jahr hatte FU JIAN ANJOY FOODS einen Gewinn von 0.960 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 4.56 Milliarden CNY gegenüber 4.00 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch