Die WPP 2012-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.03 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.982 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 130.15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.95 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.15 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich zuletzt auf 4.25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch