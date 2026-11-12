FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Whitbread-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 29.83 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.352 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 28.15 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.37 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 94.37 GBP entspricht einer negativen Performance von 5.63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4.69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch