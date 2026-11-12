|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Whitbread-Einstieg?
|
12.11.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Whitbread-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 29.83 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.352 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 28.15 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.37 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 94.37 GBP entspricht einer negativen Performance von 5.63 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4.69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
12.11.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Whitbread investors slap down activist Corvex’s bid for board seat (Financial Times)
|
05.11.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
29.10.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Whitbread PLC
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.