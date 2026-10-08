FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Whitbread-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32.51 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 30.757 Whitbread-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 760.32 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 07.10.2026 auf 24.72 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 23.97 Prozent.

Whitbread wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.26 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch