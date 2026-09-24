Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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24.09.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurde die Whitbread-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Whitbread-Papier bei 31.73 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 315.159 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Whitbread-Aktie auf 23.22 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’318.00 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26.82 Prozent verringert.
Whitbread erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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