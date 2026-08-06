FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34.48 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29.002 Whitbread-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 731.15 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 05.08.2026 auf 25.21 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26.89 Prozent verringert.

Der Whitbread-Wert an der Börse wurde auf 4.21 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch