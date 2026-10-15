Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Whitbread-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Whitbread-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32.94 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 303.594 Whitbread-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (25.40 GBP), wäre das Investment nun 7’711.28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22.89 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4.29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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